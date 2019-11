“Masoud kwam uit Iran. Hij was een vader, en maakte prachtige houtsnijwerken”

Eén tragisch beeld toonde afgelopen zomer hoe groot de wanhoop is die onder transmigranten leeft: de foto van een dode man, verdronken nadat hij met een paar zwemvliezen het kanaal probeerde over te zwemmen. Britse journalisten hebben deze Masoud Nicknam (47) nu voor het eerst een gezicht kunnen geven. “Hij was Iraniër, vader van een dochtertje en enkele zonen, en hij maakte prachtige houtsnijwerken.”

Het was een confronterend beeld dat eind augustus in deze krant verscheen. Een zwart-wit foto van een man die op zijn buik ligt, nadat hij verdronken was in de Noordzee. Aan zijn voet nog één zwemvlies ...