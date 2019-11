Ook Nederland, Duitsland en vicewereldkampioen Kroatië mogen naar EK, unieke gebeurtenis in groep van Rode Duivels

Nederland en Duitsland hebben zich in groep C allebei gekwalificeerd voor de eindronde van het EK. De Duitsers wonnen in eigen huis makkelijk van Wit-Rusland (4-0), voor Nederland was een brilscore bij Noord-Ierland voldoende voor de kwalificatie. Ook vicewereldkampioen Kroatië is zeker van haar EK-ticket. In de groep van de Rode Duivels zorgde San Marino voor een bijzonder moment door voor het eerst in meer dan twee jaar te scoren.

Groep C: Duitsland en Nederland allebei zeker van kwalificatie

Duitsland en Nederland kwamen zaterdagavond allebei in actie. Voor de Duitsers wachtte een op het eerste gezicht ongevaarlijke thuismatch tegen Wit-Rusland. Zo geschiedde ook, al duurde het 41 minuten voor Matthias Ginter de thuisploeg op voorsprong bracht. In de tweede helft kwamen daar nog doelpunten van Leon Goretzka en Toni Kroos (2) bij, goed voor een eindstand van 4-0.

Foto: REUTERS

Nederland kon zich net als Duitsland zaterdagavond kwalificeren voor de eindronde van EURO 2020. Een gelijkspel tegen Noord-Ierland was altijd voldoende en dat gelijkspel kregen de Nederlanders ook, al was de match niet om aan te zien: de eindstand in Belfast was 0-0. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de gemiste strafschop van Steven Davis in de eerste helft. De Noord-Ieren kunnen zich dus niet meer rechtstreeks kwalificeren voor het EK, maar zijn door hun prestaties in de Nations League wél al zeker van hun plaatsje in de play-offs voor de laatste vier EK-tickets.

Duitsland (18 punten) en Nederland (16 punten) beslissen volgende dinsdag nog wie groepswinnaar wordt: de Duitsers spelen dan thuis tegen Noord-Ierland, de Nederlanders bieden op hun beurt partij aan Estland. Noord-Ierland (13 punten) is al zeker van plek drie, net zoals Wit-Rusland (4 punten) al zeker vierde is. Estland (1 punt) is de rode lantaarn.

Groep I: San Marino scoort eerste doelpunt in meer dan twee jaar

Foto: REUTERS

In de groep van de Rode Duivels vond een opmerkelijke gebeurtenis plaats: een doelpunt van San Marino. En dat is nieuws, want het was al van 4 september 2017 (!) geleden dat een speler van de dwergstaat in een interland scoorde. Toch lukte het spits Filippo Berardi in de 77ste minuut tegen Kazachstan. Een punt zat er niet in, want San Marino had in de eerste helft al drie treffers geslikt van Zaynutdinov, Suyumbayev en Shchetkin. Eindstand: 1-3. Minder goed nieuws was er ook voor Yan Vorogovskiy, de Kazachse rechtsback van Beerschot VA: hij gaf de assist voor de 0-1, maar moest ook na 18 minuten naar de kant. Hij is mogelijk geblesseerd.

De Kazachen krijgen komende dinsdag nog een kans om derde te worden in groep I. De Oost-Europeanen delen de vierde plaats met Cyprus: beide landen hebben 10 punten en volgen op 2 punten van nummer drie Schotland, woensdag de tegenstander van Kazachstan. Die derde plaats is er enkel voor de geschiedenisboeken: Schotland mag op basis van hun prestaties in de UEFA Nations League al zeker spelen in de kwalificatieronde voor de laatste vier tickets naar EURO 2020. Cyprus en Kazachstan weten al dat ze niet in die kwalificatieronde kunnen uitkomen.

Cyprus verloor eerder op zaterdag al met 1-2 van Schotland. Lees hier het verslag.

Groep E: ook vicewereldkampioen Kroatië mag naar het EK

Foto: AFP

Ook in groep E is één land na zaterdagavond zeker van kwalificatie voor het EK: vicewereldkampioen Kroatië. De Kroaten namen in eigen huis afstand van Slowakije: het werd daar 3-1. Het zag er aanvankelijk nochtans niet goed uit voor de thuisploeg, want bij de rust leidden de Slowaken nog met 0-1 dankzij Bozenik. In de tweede helft gingen de Kroaten erop en erover met goals van Vlasic, Petkovic en Ivan Perisic (ex-Club Brugge en Roeselare). De Slowaken eindigden met tien spelers nadat Mak een tweede keer geel kreeg.

Eerder op de avond had Wales de maat genomen van Azerbeidzjan: daar werd het 0-2 via goals van Moore en Wilson. Kroatië is groepswinnaar, maar voor de tweede rechtstreekse kwalificatieplaats in groep E wordt het zeer spannend: Hongarije (12 punten), Wales (11 punten) en Slowakije (10 punten) maken elk nog kans. Wales speelt dinsdagavond thuis tegen Hongarije in wat in principe een rechtstreeks duel om die tweede plaats is. De Slovaken kunnen zich echter met wat geluk ook nog rechtstreeks kwalificeren: als Slowakije dinsdag wint van Azerbeidzjan en Hongarije-Wales eindigt op een gelijkspel, dan komen Slowakije en Hongarije samen op plek twee met 13 punten. In dat geval kwalificeert Slowakije zich omdat het tweemaal van de Hongaren won. Spanning en intrige verzekerd.

Groep G: Ook Oostenrijk mag naar het EK, Polen wint nipt bij Israël

Foto: AFP

In groep G is het tweede rechtstreekse kwalificatieticket definitief voor Oostenrijk. Het won in eigen huis met 2-1 van Noord-Macedonië. Alaba opende al vroeg de score, kort na de pauze verdubbelde Lainer de cijfers. Stojanovski scoorde nog de aansluitingstreffer in minuut 93, maar dat mocht niet meer baten. Daarmee mag Oostenrijk voor de derde keer in haar bestaan naar de eindronde van het EK.

Groepswinnaar Polen won ook met 2-1, en met een zeer gelijkaardig scoreverloop, op bezoek bij Israël. Krychowiak scoorde al na amper 4 minuten, Piatek maakte er 0-2 van in minuut 54. Dabbur zorgde vlak voor affluiten voor de 1-2. Eerder op de avond had Slovenië al met het kleinste verschil van Letland gewonnen na een eigen doelpunt van Tarasovs.

In groep G kunnen Polen (22 punten) en Oostenrijk (19 punten) niet meer bedreigd worden. Slovenië is derde met 14 punten, Noord-Macedonië en Israël hebben elk 11 eenheden. Rode lantaarn Letland scoorde nog geen enkel punt. Voor Noord-Macedonië en Israël komt er wel nog een herkansing: zij mogen deelnemen aan de play-offs voor de laatste EK-tickets, Slovenië niet.