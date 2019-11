1 jaar gele hesjes: jubileum met geweld

Twee politieagenten die opgesloten zitten in een wassalon terwijl buiten de woedende menigte de vitrine aan het bewerken is met alles wat los zit en niet te zwaar is. Omgekantelde auto’s, waaronder ook een dienstwagen van de politie. Brandende vuilnisbakken. Een Robocop-uitrusting van een van de manifestanten die in beslag is genomen door de politie. Het zijn enkele van de strafste beelden van het ‘verjaardagsfeest’ van de gele hesjes in Parijs.

Vooral aan de Place d’Italie was het erg onrustig. De politie werd er aangevallen en bekogeld. Het liep er zo uit de hand dat beslist werd om de officiële betoging die van daaruit zou vertrekken, te annuleren.

“Door de gebeurtenissen moest ik dit evenement verbieden en de betogers op het plein fixeren”, zei Didier Lallement, prefect van de politie in Parijs, tijdens een persconferentie. “Ons antwoord zal krachtig zijn tegen de misdadigers. Ze zullen niet straffeloos vertrekken.” Uiteindelijk werden zeker 130 demonstranten opgepakt. De prefect voegde er meteen aan toe dat het geweld zich beperkte tot een miniem aantal plaatsen in Parijs. “De beelden zijn spectaculair, maar de rest van de hoofdstad leeft normaal.”

AFP

Ondanks zijn uitspraken moesten de ordetroepen echter ook elders in de hoofdstad relletjes een halt toeroepen. Soms ging het daarbij om opstootjes met honderden demonstranten, zoals in het 14de arrondissement, of met slechts met enkele tientallen zoals bij valavond het geval was in de buurt van Les Halles. De talrijk aanwezige ordetroepen moesten preventief ook vermijden dat er betogingen ontstonden. Zo werden de Champs-Elysées en enkele andere plaatsen streng bewaakt omdat acties er het hele weekend lang verboden zijn.

In heel Frankrijk kwamen volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 28.000 manifestanten op straat, van wie zo’n 4.700 in Parijs. Ook in ons land kwam voerde gistermiddag een honderdtal gele hesjes actie in Namen. De manifestatie verliep volgens de politie kalm en eindigde met een barbecue.