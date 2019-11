OVERZICHT. Nog één speeldag te gaan in EK-voorronde: wat staat er nog allemaal op het spel?

Van zondag 17 november tot dinsdag 19 november worden de laatste wedstrijden van de EK-voorronde gespeeld. Dat betekent dat verschillende landen al zeker zijn van hun plaats in het eindtoernooi, terwijl een aantal andere naties nog steeds strijden voor een rechtstreeks ticket. En hoe zit het met de play-offs voor de laatste vier EK-tickets? Een overzicht.

Ter info: De nummers een en twee van elke kwalificatiepoule mogen zeker naar de eindronde van het EK. Na dinsdag zijn 20 landen dus al zeker van deelname aan het EK. De laatste 4 EK-tickets kunnen verdiend worden in de play-offs. Daaraan mogen 16 landen deelnemen die zich niet rechtstreeks konden kwalificeren voor het EK: wie dat zijn, wordt beslist op basis van de ranking van de voorbije UEFA Nations League en welke landen zich wel rechtstreeks konden plaatsen voor het EK.

Groep A

Zeker van EK-ticket: Engeland (groepswinnaar), Tsjechië

Zeker van plaats in play-off: Kosovo, Bulgarije

Groep B

Zeker van EK-ticket: Oekraïne (groepswinnaar)

Kunnen zich nog rechtstreeks kwalificeren: Portugal, Servië

Zeker van plaats in play-off: Portugal*, Servië*

Oekraïne (19 punten) is al zeker van groepswinst. Portugal (14 punten) en Servië (13 punten) maken zondag uit wie een rechtstreeks EK-ticket krijgt en wie naar de play-offs gaat: Portugal staat voor een verplaatsing naar Luxemburg, terwijl Servië het thuis opneemt tegen Oekraïne. Het land dat als tweede eindigt, mag rechtstreeks naar het EK. Het andere land komt zeker uit in de play-offs.

De Portugezen rekenen op hun grote held Cristiano Ronaldo. Foto: Photo News

Groep C

Zeker van EK-ticket: Duitsland, Nederland

Zeker van plaats in play-off: Noord-Ierland, Wit-Rusland

Groep D

Kunnen zich nog rechtstreeks kwalificeren: Denemarken, Zwitserland, Ierland

Zeker van plaats in play-off: Denemarken* , Zwitserland*, Ierland*, Georgië

In groep D kan het nog alle kanten op tijdens de slotmatchen, die maandag op het programma staan. Denemarken leidt de groep, maar kan nog ingehaald worden door Zwitserland (14 punten) en Ierland (12 punten). Ierland-Denemarken is één van de affiches op die slotspeeldag: de Ieren hebben hun lot volledig in eigen handen, want bij een gelijkspel wegen hun gunstige resultaten tegen Denemarken door.

In principe is het mogelijk dat de drie landen elk met 15 punten eindigen. Maar Zwitserland moet in de slotmatch op bezoek bij het nietige Gibraltar en lijkt dus al zeker van haar EK-ticket. Al moet elke match gespeeld worden. Het land dat als derde eindigt is hoe dan ook zeker van een plaats in de play-offs, net als nummer vier Georgië.

Groep E

Zeker van EK-ticket: Kroatië (groepswinnaar)

Kunnen zich nog rechtstreeks kwalificeren: Hongarije, Wales, Slowakije

Zeker van plaats in play-offs: Hongarije*, Wales*, Slowakije*

In groep E wordt op de slotspeeldag nog één EK-ticket weggegeven. Hongarije (12 punten) is momenteel tweede, maar wordt op de hielen gezeten door Wales (11 punten) en Slowakije (10 punten). Wales neemt het komende dinsdag thuis op tegen Hongarije: die twee teams hebben hun lot dus in eigen handen. Slowakije moet hopen op een gelijkspel tussen beide landen: als dat gebeurt en Slowakije wint van rode lantaarn Azerbeidzjan, dan gaan zij naar het EK door hun betere resultaten in de onderlinge duels tegen Hongarije. Wie er ook tweede wordt, de andere twee landen gaan naar de play-offs.

Vicewereldkampioen Kroatië mag in 2020 een gooi dan naar de Europese titel. Foto: REUTERS

Groep F

Zeker van EK-ticket: Spanje (groepswinnaar), Zweden

Zeker van plaats in play-off: Roemenië, Noorwegen

Groep G:

Zeker van EK-ticket: Polen (groepswinnaar), Oostenrijk

Zeker van plaats in play-off: Noord-Macedonië, Israël

Merkwaardig in groep G is het feit dat Slovenië, momenteel derde met 14 punten, zeker niet geplaatst is voor de play-offs. Nummers vier en vijf Noord-Macedonië en Israël (allebei 11 punten) zijn dat wel.

Groep H

Zeker van EK-ticket: Frankrijk, Turkije

Zeker van plaats in play-off: IJsland

Groep I

Zeker van EK-ticket: België (groepswinnaar), Rusland

Zeker van plaats in play-off: Schotland

België was als eerste land zeker van een EK-ticket en is één van twee landen die met een perfect rapport de voorronde kunnen afsluiten. Het andere land is Italië, dat net als de Belgen 9 zeges boekte in 9 wedstrijden.

De Finnen kwalificeerden zich voor het eerst in hun geschiedenis voor een groot voetbaltoernooi. Foto: REUTERS

Groep J

Zeker van EK-ticket: Italië (groepswinnaar), Finland

Zeker van plaats in play-off: Bosnië-Herzegovina

Italië sluit de EK-voorronde af met 30 punten op 30 als het maandag in eigen huis wint van Armenië.