Brandweer moet bewoners uit brandend pand redden in Blankenberge

Blankenberge - Een zware brand in de Vissersstraat in Blankenberge heeft zaterdagavond veel schade veroorzaakt. Een appartementsgebouw raakte onbewoonbaar door het vuur. Twee bewoners moesten gered worden. Een van hen werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het vuur ontstond rond 22.30 uur in het appartementsgebouw op de hoek van de Vissersstraat en de Bakkerstraat in het centrum van Blankenberge. Er steeg heel wat rook uit de bovenverdieping op. De brandweer moest de bewoners uiteindelijk met een ladder evacueren. Een vrouw raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto: tlg

De brandweermannen deden wat ze konden, maar de het gebouw raakte zwaar beschadigd. Vooral de bovenste verdiepingen liepen veel schade op. In de tattooshop beneden bleef het beperkt tot rook- en waterschade.

“Het gebouw is onbewoonbaar verklaard”, aldus burgemeester Daphné Dumery, die afzakte naar de brand. De oorzaak van het vuur is voorlopig nog niet gekend. Het zou ontstaan zijn in de trappenhal boven.

Foto: tlg