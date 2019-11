Lokeren-fans eisen ontslag van coach Glen De Boeck: “Ik voel mij totaal niet aangesproken”

Sporting Lokeren is er niet in geslaagd de tweede periode te openen met een overwinning. In eigen huis verloor het met het kleinste verschil (0-1) van Lommel SK. De wedstrijd werd even stilgelegd door protestacties van de fans.

Het zijn allesbehalve toptijden voor de Lokerensupporters. Nadat hun team een zwakke eerste periode bij elkaar speelde, start het nu ook met een verlies aan de tweede helft van het seizoen. Na zeven minuten werd het toch even warm op Daknam, toen de thuisaanhang hun ongenoegen uitten met bengaals vuur een rookbommen. Er werd ook een spandoek met “Boe(c)ken toe” bovengehaald tegen coach Glen De Boeck.

Foto: BELGA

Op het veld werd een schot van Lokerenspeler Beridze vlak voor rust van de lijn gekeerd. In de tweede helft duwde Lommel door en kon het via Aabbou de score openen. Het geluk zat de Waaslanders uiteindelijk niet mee en zo pakte Lommel de drie punten mee naar Limburg.

Glen De Boeck: “Ik voel mij dan ook totaal, écht niet aangesproken”

Het wordt stilaan warm onder de voeten van coach Glen De Boeck. “Wij spelen goed voetbal. Wij creëren kansen. Vandaag, vorige week. Genoeg kansen voor 6 op 6. Ik voel mij dan ook totaal, écht niet aangesproken”, reageerde Glen De Boeck in Het Laatste Nieuws. “Ik vind dat wij in stijgende lijn zijn. Alleen de resultaten zijn er niet. En als de mensen dan vinden dat Glen De Boeck daarvoor verantwoordelijk is, dan moeten ze dat maar vinden.”

Voorzitter De Vries: ”Een supporter moet steunen”

Voorzitter Louis de Vries bewaarde zaterdagavond alvast de kalmte. “Ik ga vanavond geen trainer ontslaan”, zei hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben in de eerste plaats ontgoocheld om het gebrek aan support. Een supporter moet steunen. En ik weet dat het niet verstandig is om tegen de fans in te gaan, maar hier kan ik niét aan toegeven. Ik vind het héél spijtig dat men de spelers niet steunt en vooringenomen naar een wedstrijd komt.”

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA