Prins Andrew ontkent seks met slachtoffer van Epstein: “Ik was in een Pizza Express”

“Ik herinner me niet dat ik deze dame ooit ontmoet heb.” De Britse prins Andrew ontkent in een interview met BBC in alle toonaarden dat hij seks heeft gehad met een 17-jarig meisje in het huis van pedo-miljardair Jeffrey Epstein. Het bevreemde interview lokt vernietigende reacties uit bij de Britse pers en bij de kijkers.

Al maanden gonst het van geruchten, beschuldigingen en vragen over de relatie tussen de Brits prins Andrew, de tweede zoon van Queen Elisabeth, en Jeffrey Epstein. De omstreden miljardair werd beschuldigd en opgepakt voor kindermisbruik en sekshandel. Hij pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel.

Sindsdien klinkt de naam van prins Andrew steeds luider. Hij zou deel uitmaken van de intieme vriendenkring van Epstein en de Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigt de prins ervan dat hij haar misbruikte toen ze 17 was. Ze verklaarde dat ze tussen 1999 en 2002 verschillende keren seks moest hebben met prins Andrew in Londen, New York en op een Caribisch Eiland. Volgens haar werd ze door Epstein als seksslaaf gehouden.

In een uitzonderlijk interview met de BBC, waarover maandenlang onderhandeld werd, reageerde de Britse prins gisteravond voor het eerst op alle beschuldigingen. “Ik kan me niet herinneren dat ik deze dame ooit ontmoet heb”, klonk het. Volgens Andrew ging hij met zijn dochter Beatrice eten in een Pizza Express in Woking op de avond dat hij de Amerikaanse ontmoet zou hebben. Dat hij pizza at in Woking was zo uitzonderlijk, verklaarde de prins, dat hij het zich nog altijd herinnert.

Nachtclub

Dat de vrouw hem dansend en zwetend in een nachtclub in Londen zou gezien hebben, voordat ze seks hadden, kan niet waar zijn, aldus prins Andrew. “Ik heb een medische aandoening waardoor ik niet zweet.” Iets wat hij naar eigen zeggen overgehouden heeft aan “een overdosis adrenaline” tijdens de Falklands-oorlog.

Ook de foto waarop hijzelf te zien is met zijn arm om het middel van Virginia Giuffre, is niet authentiek denkt Andrew. “Ik herinner me niet dat die foto ooit genomen is.”

Toch verdedigt prins Andrew zijn vriendschap met Jeffrey Epstein, want dat opende mogelijkheden nadat hij uit de Navy kwam. “De mensen die ik ontmoette, en de opportuniteiten die ik kreeg om bij te leren, waren allemaal erg nuttig.” Andrew geeft ook toe dat hij in het huis van Epstein in New York verbleef, nadat die in 2008 werd veroordeeld voor prostitutie.

“Ik ging naar hem met de enige bedoeling om hem te zeggen dat door zijn veroordeling het ongepast was dat we nog samen gezien zouden worden”, aldus de prins. Maar dat hij nog enkele dagen in het huis van Epstein verbleef, noemt Andrew “fout”. “Het was een handige plaats om te verblijven. En toen leek het eervol en juist.”

Reacties

Prins Andrew lijkt met het interview in zijn eigen voet te schieten. Wat bedoeld was als een manier om zijn eigen blazoen op de poetsen, wordt op ongeloof en kritiek onthaald. De Britse pers heeft geen goed woord over voor het interview en ook de kijkers lijken weinig geloof te hechten aan Andrews versie van de feiten.

Bekijk hier het hele interview: