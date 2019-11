Louisiana kiest voor Democratische gouverneur, klap voor Trump

De conservatieve Democraat John Bel Edwards is verkozen voor een tweede termijn als gouverneur in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana. Dat is een klap voor president Trump, die driemaal campagne had gevoerd voor de Republikeinse tegenkandidaat.

Edwards won met een kleine marge van 51 procent tegenover 49 procent van Eddie Rispone, die door Trump werd omschreven als “een familieman, tegen abortus, voor het Tweede Amendement (recht om wapen te dragen, nvdr.) en 100 procent voor Amerika.”

Edwards zelf is ook een conservatieve Democraat, die onder andere tegen abortus is. Zijn campagne draaide vooral rond de economie in zijn staat.

Trump spoorde de kiezers zaterdag via een tweet aan om te gaan stemmen voor Rispone. Hij zei dat de kandidaat de belastingen zou verlagen, de kost voor autoverzekering en de wapenwetgeving zou verdedigen. “Hij zal een goede gouverneur zijn”, schreef hij eerder al. Rispone bedankte Trump voor zijn steun. “Hij kwam tot driemaal naar hier om ons te helpen”, zei Rispone aan zijn aanhangers. Hij is ontgoocheld in de resultaten, maar “we hebben niets om ons over te schamen”, vindt hij.

Na de verkiezing zei Edwards dat hij gesproken had met Rispone. “We zijn het eens dat de campagne erop zit. Nu is de liefde die we allebei hebben voor Louisiana het belangrijkste.”

De resultaten van de gouverneursverkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Republikeinen verloren ook de gouverneursverkiezingen in Kentucky. Gouverneurskandidaat Andy Beshear had met alle stemmen geteld zo’n 5000 stemmen voor op de huidige gouverneur Matt Bevin.

De Republikeinen wonnen in Kentucky wel vijf andere verkiezingen, waaronder de procureur-generaal. In 2016 stemde een grote meerderheid van de burgers in Kentucky voor president Trump, hij haalde toen bijna 30 procent meer stemmen dan Hillary Clinton.