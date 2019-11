Ondanks hevig protest van bevolking steunt ayatollah Khamenei beslissing om benzineprijzen in Iran te verhogen

Ondanks hevige protesten van de bevolking steunt de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, de beslissing van de regering om de benzineprijzen land te verhogen. Bij protesten in de stazd Yazd, in het centrum van het land, werden 40 personen opgepakt, melden de Iraanse persagentschappen zondag.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, steunt de beslissing van de regering om de benzineprijzen in het Aziatische land te verhogen. “Ik ben geen expert en er zijn verschillende meningen over de beslissing. Als de leiders van ons land die beslissing nemen, steun ik die”, aldus Khamenei.

Wegens de aanhoudende economische crisis ging de Iraanse regering vrijdag over tot het verhogen van de benzineprijzen en het rantsoeneren van benzine. Op die manier wil Iran naar eigen zeggen middelen opzij zetten om de sociale uitkeringen te financieren.

Benzinedepot aangevallen

In verschillende Iraanse steden kwamen vrijdagavond mensen op straat om te betogen tegen de verhoging van de benzineprijzen. Vooral in de stad Sirhan was het protest hevig. Mensen vielen een benzinedepot in de stad aan en probeerden het in brand te steken. De politie kon uiteindelijk verhinderen dat er brand ontstond. Er zou ook één dode gevallen zijn.

Foto: AFP

40 mensen opgepakt

De procureur van Yazd, Mohammad Hadadzadeh, meldt aan de (semi-officiële) persagentschappen Isna en Mehr dat er na uren van clashes met de politie 40 mensen opgepakt werden in Yazd. Er is sprake van “ordeverstoorders”, “sabotageacties” en vandalisme. De opgepakte demonstranten zijn niet afkomstig van Yazd zelf, klinkt het nog.

Foto: EPA-EFE

Ook zaterdagnacht zou het protest dus in geweld uitgemond zijn. Er is weliswaar weinig betrouwbare informatie voorhanden sinds zaterdagmiddag de toegang tot het internet op vele plaatsen geblokkeerd is. Volgens het ministerie van Telecom werd het internet “beperkt” gedurende 24 uur op aangeven van de nationale veiligheidsraad.

Parlement komt bijeen

Alleszins komt het parlement zondag bijeen. Het zou oorspronkelijk de bedoeling geweest zijn dat het parlement de intrekking van de regeringsplannen voor duurdere benzine en rantsoenering zou afdwingen. Maar volgens Iraanse media zouden de volksvertegenwoordigers nu bekijken hoe ze kunnen voorkomen dat de regeringsplannen tot een inflatiespiraal zouden leiden.