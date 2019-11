Vincent Van Quickenborne: “De N-VA is de grootste partij en moet mee besturen. Het stoort mij dat die partij nu het slachtoffer uithangt”

Open VLD’er Vincent Van Quickenborne, de burgemeester van Kortrijk, is kritisch voor de prestaties van regering-Michel. “Het budgettair traject van de regering-Di Rupo was ernstiger dan dat van de regering-Michel”, zegt hij in een interview met De Zondag. Tegelijk pleit hij voor een regering met N-VA en zonder Groen.

Vincent Van Quickenborne pleit in het interview overduidelijk voor een paars-gele coalitie in de volgende federale regering. Mét N-VA en zonder Groen, dus. “De N-VA is de grootste partij en moet dus mee besturen. Ik vind dat evident. Het stoort mij bijzonder dat die partij nu het slachtoffer uithangt. Alsof de PS niet wil spreken. ”

Tegelijk vindt Van Quickenborne dat zijn partij niet zomaar in een regering moet stappen. Hij schetst twee voorwaarden: “Het budget moet in evenwicht zijn én de hervormingen van de regering-Michel mogen niet teruggedraaid worden. Meer zelfs, die moeten verder gezet worden. Anders hoeft het niet voor mij. Ik zie alleen een paars-gele coalitie daartoe in staat.”

Schuldigen: Kris Peeters en de N-VA

Want de regering-Michel hééft goede maatregelen getroffen,vindt Van Quickenborne. “Op vlak van jobcreatie en belastingverlaging.” De burgemeester van Kortrijk voegt er onmiddellijk aan toe dat er meer gedaan had kunnen worden, maar dat ligt niet aan zijn Open VLD. “Ik zal u de twee problemen benoemen. Eén: Kris Peeters. Die man heeft élke hervorming proberen saboteren. En twee: de N-VA. Die partij liet de regering vallen na Marrakesh uit schrik voor Vlaams Belang. De begroting is pas daarna helemaal ontspoord.”

Di Rupo vs Michel

Al heeft Van Quickenborne ook kritiek op het begrotingsbeleid van de regering-Michel. “Het budgettair traject van de regering-Di Rupo was ernstiger dan dat van de regering-Michel”, zegt hij. “Di Rupo heeft weliswaar meer ingezet op nieuwe belastingen, maar dan nog. Voor Di Rupo was één miljoen één miljoen. De Zweedse coalitie was minder streng. Die strooide de miljoenen in het rond. Twintig miljoen hier, twintig miljoen daar. Te weinig politici nemen die begroting ernstig. Dat is het probleem vandaag.”