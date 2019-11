Bestuurder moet uit wagen bevrijd worden na aanrijding in Hooglede

Gits - De bestuurder van een BMW-cabrio moest zaterdagnamiddag bevrijd worden uit zijn voertuig na een aanrijding met een Mini. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding gebeurde zaterdagnamiddag rond 14.30 uur op de Bruggesteenweg in Hooglede. Een witte Mini merkte te laat dat zijn voorligger, een grijze BMW-cabrio, tot stilstand was gekomen en knalde tegen het voertuig.

Omwille van de verkeersdrukte op zaterdagnamiddag in de richting van Roeselare besloot de brandweer één rijstrook af te sluiten en het verkeer beurtelings te laten passeren. Daardoor ontstond tijdelijk een lange file in beide richtingen.

De politie kwam ter plaatse voor de eerste vaststellingen en er kwam ook een ambulance aan te pas.

De bestuurder van de grijze BMW, een man van middelbare leeftijd, was immers door de klap immers gekneld geraakt in zijn voertuig en werd door de hulpverleners uit zijn wagen bevrijd. Hij werd voor verzorging afgevoerd naar het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare.

De bestuurder en inzittenden van de Mini bleven ongedeerd. Beide voertuigen raakten beschadigd, maar bleken nog rijvaardig.