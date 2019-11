San Marino scoort eerste thuisdoelpunt in zes (!) jaar

In de groep van de Rode Duivels vond een opmerkelijke gebeurtenis plaats: een doelpunt van San Marino. En dat is nieuws, want het was al van 4 september 2017 (!) geleden dat een speler van de dwergstaat in een interland scoorde. En al zes jaar dat San Marino nog eens in eigen huis scoorde. Toch lukte het spits Filippo Berardi in de 77ste minuut tegen Kazachstan. Een punt zat er niet in, want San Marino had in de eerste helft al drie treffers geslikt van Zaynutdinov, Suyumbayev en Shchetkin. Eindstand: 1-3.