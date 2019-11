Bart De Wever wijst op “ouderlijke verantwoordelijkheid” na berichten over jongeren die oproepen tot plunderingen

Antwerpen - Ook zaterdagavond is de Antwerpse politie extra waakzaam geweest in de winkelstraten van de stad. Vrijdagavond werden 17 jongeren opgepakt die plannen maakten om winkels te plunderen. En ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft gereageerd. “Het is uiteraard erg verontrustend dat jongeren dit soort gedrag vertonen.”

De Antwerpse politie liet vrijdagavond niets aan het toeval over. Mobiele eenheden, hondenteam, interventieteams en de federale politie werden ingeschakeld na berichten dat er onder jongeren opgeroepen werd om een of meerdere winkels te plunderen.

In totaal werden 16 jongeren vrijdagavond opgepakt, variërend tussen 12 en 16 jaar. Zij werden vrijdagavond laat door hun ouders opgehaald. Maar niet nadat ze een stevige bolwassing kregen van de Antwerpse politie.

“Politie verdient alle lof”

De politie was ook zaterdagavond extra waakzaam in de binnenstad. Want er deden geruchten de ronde dat er opnieuw berichten circuleerden om winkels te gaan plunderen, mogelijk als wraak voor het feit dat de jongeren opgepakt werden.

Ondertussen reageert ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. “Dankzij de alertheid en de kordate actie van ons korps bleef de rust in de binnenstad verzekerd”, zegt hij. “Onze lokale politie verdient daarvoor alle lof.”

De Wever noemt het “erg verontrustend dat jongeren dit soort gedrag vertonen”. Hij spreekt over een trend “die we jammer genoeg ook in andere grotere steden zien”.

“Het spreekt voor zich dat alle jongeren die opgepakt werden, nauwgezet opgevolgd zullen worden. Gezien de jeugdige leeftijd van enkele arrestanten komt ook de ouderlijke verantwoordelijkheid in beeld. De politie neemt ondertussen alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te verzekeren.”