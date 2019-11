Asbest vrijgekomen bij zware brand in Heestert, bewoners moeten ramen dicht houden

Zwevegem - Een hevige brand heeft zondagvoormiddag een garage en loods in de as gelegd in Heestert, deelgemeente van Zwevegem. Omdat er asbest vrijgekomen is, moesten de omwonenden ramen en deuren dicht houden.

Het vuur brak rond 12.50 uur uit in de Molenstraat in Heestert. De brand ontstond in een garage, maar sloeg daarna over naar de loods van een buurman. De brandweer kon niet verhinderen dat zowel de garage als de loods in vlammen opgingen.

Omdat bij de brand asbest vrijgekomen is, werd omwonenden gevraagd om veiligheid de deuren en ramen dicht te houden.

De Molenstraat is zeker nog tot maandagnamiddag afgesloten voor alle verkeer. Dan moet er meer duidelijkheid zijn over het gevaar van de asbest.

Over de oorzaak van de brand is nog niet veel duidelijkheid. Een buurtbewoner hoorde een harde knal en daarna stond de garage al in lichterlaaie.