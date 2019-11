Belg wil broodje betalen en merkt dat hij plots voor 100 miljard in het rood staat

“Saldo ontoereikend.” Dat kreeg Frédéric d’Aspremont afgelopen week te zien toen hij een broodje wilde betalen. Hij was er nochtans van overtuigd dat hij niet zo veel geld had uitgegeven, en toen hij zijn bankrekening bekeek, wist hij dat er iets danig mis moest zijn.

Bijna honderd miljard euro. Zo veel bleek Frédéric in het rood te staan. Een bedrag dat bijna niemand in een heel leven kan vergaren. “Dat heeft me wel even veel stress bezorgd”, vertelt de Belgische ondernemer aan Le Soir. Hij nam meteen contact op met Belfius, dat hem vertelde dat het om een fout in hun systeem ging, maar daarmee waren de problemen niet meteen opgelost. “Ik heb hemel en aarde moeten bewegen om iets te doen bewegen, zelfs via mijn advocaat!”

Nader onderzoek leerde dat een dispuut over mogelijk plagiaat met een ander bedrijf aan de basis van het probleem lag. Al werd de man niet veroordeeld, zo zegt hij. En het verklaart niet waarom er 100 miljard van zijn rekening werd gehaald. Het probleem werd intussen wel rechtgezet en het banksaldo van Frédéric vertoont weer normale waarden. “Een bug, dat kan gebeuren”, relativeert hij.