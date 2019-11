Hevige protesten in Iran: duizend mensen opgepakt, honderden winkels in brand gestoken

Bij protesten tegen hogere benzineprijzen zijn in Iran al ongeveer duizend actievoerders opgepakt. Dat heeft het Iraanse nieuwsagentschap Fars zondag meegedeeld. Nog volgens Fars, dat dicht bij het Iraanse regime aanleunt, werden zaterdag bij het protest meer dan honderd banken en verschillende winkels in brand gestoken.

Sinds vrijdag komen in verschillende Iraanse steden mensen op straat om te betogen tegen de regeringsbeslissing om benzine te rantsoeneren en de benzineprijzen te verhogen. Volgens het semi-officiële persagentschap Isna hebben de onlusten al zeker aan twee mensen het leven gekost. In het zuidelijke Sirjan stierf vrijdag één burger en vielen verschillende gewonden. Zaterdag werd een politieagent doodgeschoten bij rellen in de stad Kermanshah.

Sinds zaterdagmiddag is in Iran ook de toegang tot het internet op vele plaatsen geblokkeerd.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, steunde inmiddels de beslissing van de regering om de benzineprijzen in het land te verhogen.