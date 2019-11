Negen doden bij Russische luchtaanval in Syrië

Bij luchtaanvallen van het Russische leger, de bondgenoot van het Syrische regime van president Bashar al-Assad, zijn zondag negen burgers om het leven gekomen in de noordwestelijke provincie Idlib. Dat meldt de organisatie Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

In het dorp al-Malaja lieten vijf mensen het leven, meldt de organisatie die vanuit Groot-Brittannië over het Syrische conflict bericht. Bij raids nabij Saraqeb liep de dodentol op tot vier. Bovendien zijn verschillende gewonden er erg aan toe. Hoeveel gewonden er zijn, kan het Observatorium niet zeggen.

In Idlib zwaait vooral de jihadistische groep Hayat Tahrir al-Cham (HTS) de scepter, de vroegere Syrische tak van al-Qaida. Idlib is zowat het enige gebied waar zo’n groepen en andere rebellenfracties aan de macht zijn. Elders heeft meestal het Syrische leger de controle en in het noorden is er het Koerdische gebied en de zone die na de inval onder controle van Turkije en bondgenoten staat.

Volgens het Observatorium zijn sinds begin deze maand 48 burgers, onder wie 16 kinderen, om het leven gekomen bij Russische luchtaanvallen in het noordwesten van Syrië. Die aanvallen nemen opnieuw toe, na twee maanden onderbreking, aldus de organisatie.