Man met messteken om het leven gebracht in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In een appartement in Schaarbeek is vrijdagavond een man neergestoken. Hij overleefde de aanval niet.

“De feiten speelden zich af in de Adolphe Marbotinstraat in Schaarbeek. Vrijdagavond laat bracht een vrouw daar in een appartementsgebouw een man enkele messteken toe. De man overleefde de aanval niet”, aldus Willemien Baert van het Brusselse parket. “Een verdachte werd vrijdagavond ook gearresteerd, en zondagvoormiddag door de onderzoeksrechter verhoord en onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens feiten van doodslag.”

Het parket kwam vrijdagavond samen met de onderzoeksrechter en de gerechtelijke politie ter plaatse. Het onderzoek is momenteel nog aan de gang, en de exacte omstandigheden moeten nog worden uitgeklaard. Vermoedelijk werd de man om het leven gebracht door zijn vriendin, maar dat is officieel nog niet bevestigd.