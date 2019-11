Politie oefent op dreigingen aan synagoge van Brussel

Brussel - De synagoge van Brussel vormde zondag het toneel voor een reeks simulatie-oefeningen om verschillende types aanvallen uit te testen. De oefening begon om 7 uur ‘s ochtends. Een laatste dreigingsscenario werd rond de middag uitgetest. Berichtgeving van RTLinfo werd zondagnamiddag bevestigd door Olivier Slosse, de woordvoerder van de lokale politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

Tientallen personen werden gemobiliseerd voor de oefening. Naast de Quick Reaction Force (QRF), een gespecialiseerde steuneenheid van de lokale politie, namen ook militairen deel .

Er werden meerdere dreigingsscenario’s uitgetest, onder meer van een man die op een menigte vuurt of mensen met een mes bedreigt. “We houden sedert meerdere jaren dit soort oefeningen in commerciële centra, bioscopen, concertzalen en vandaag in een gebedsplaats”, legt Olivier Slosse uit. “Doel: het testen van technieken en de coördinatie tussen de diensten. Het is niet gebonden aan een bepaald risico, maar om klaar te zijn in geval van een reële dreiging.”