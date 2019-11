Nog eens drie verdachten opgepakt in zaak van vermiste Belgische loodgieter in Nederland

/ Lint - De politie heeft in Nederland nog eens drie mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Het gaat om een 30-jarige man en twee minderjarige jongens.

De man, zonder vaste verblijfplaats, werd in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in een huis in Hoogerheide, net over de Nederlandse grens nabij Essen. De jongens werden vrijdag al opgepakt, de Nederlandse politie wil niet kwijt waar zij werden opgepakt. Ook hun woonplaats en leeftijden zijn niet bekend. “Omdat de verdachten minderjarig zijn, is de politie erg terughoudend met het geven van identiteitsinformatie”, klinkt het bij de Nederlandse politie.

Op het moment van de drie aanhoudingen werden op verschillende locaties ook huiszoekingen uitgevoerd, waarbij “diverse goederen” in beslag werden genomen.

Sinds juni

Johan van der Heyden (56) is vermist sinds hij zijn woning in Lint verliet op zondag 2 juni. Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in het Nederlandse Den Bosch. De politie spreekt van een “ernstig misdrijf”, en gaat ervan uit dat Van der Heyden niet meer leeft.

LEES OOK. Meer vragen dan antwoorden in zaak van vermiste loodgieter: “Hij was jaloers op partner van prostituee, een gevaarlijk persoon” (+)

De aanhoudingen van de afgelopen dagen brengt het totale aantal verdachten in de cel op zes. Vijf verdachten zitten vast in Nederland: drie mannen en twee vrouwen. In ons land zit één vrouw vast voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Het Openbaar Ministerie in Breda heeft een bedrag van 15.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot een oplossing in de zaak.