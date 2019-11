Titelverdediger Portugal bibbert even tegen Luxemburg, maar mag toch naar het EK

Portugal zal in 2020 zijn titel kunnen verdedigen op het EK. De winnaars van het vorige toernooi stonden tweede in poule B voor de slotspeeldag, een zege tegen Luxemburg volstond altijd. Die zege kwam er uiteindelijk ook, niet zonder moeite: het werd 0-2 in Luxemburg. Cristiano Ronaldo zorgde in minuut 86 voor de definitieve verlossing. Servië gaf in extremis nog de zege weg tegen groepswinnaar Oekraïne en mag naar de play-offs.

Portugal maakte het zichzelf lastig in het Groothertogdom, want de beste kansen in de eerste helft waren voor de thuisploeg. Maurice John Deville mikte al na enkele minuten net boven de lat en iets voor het halfuur deed teamgenoot Lars Gerson hetzelfde. Bij de eerste grote kans voor de Portugezen, kort voor de rust, was het wél raak: Bruno Fernandes mikte de bal perfect in de rechterbenedenhoek. Bij de pauze stond het dus 0-1.

In de tweede helft kregen de Luxemburgers opnieuw enkele goede kansen. Gerson Rodrigues zorgde voor een derde schot dat net boven de lat ging, Deville zag met nog twintig minuten te gaan een prima schot afgeblokt worden. In de slotfase kwamen de Portugezen toch opzetten via superster Ronaldo. Die mikte een vrije trap net naast het doel van Moris, kort voor het einde schoot CR7 wel raak. 0-2 was de eindstand.

Roman Jaremtsjoek scoorde voor Oekraïne. Foto: REUTERS

Servië had zondag maar één opdracht: zelf winnen van Oekraïne en hopen dat Portugal tegen het kleine Luxemburg bleef steken. De Serviërs begonnen alvast vlijmscherp tegen de groepswinnaar: Dusan Tadic scoorde al na 9 minuten de openingstreffer vanaf de stip. Iets na het halfuur kwam Oekraïne op gelijke hoogte dankzij AA Gent-spits Roman Jaremtsjoek. Een ander bekend gezicht zorgde in de tweede helft voor een nieuwe Servische voorsprong: Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) scoorde de 2-1. De Serviërs leken daarmee op weg naar winst, tot Artem Besedin in de 93ste minuut alsnog voor de 2-2 zorgde.

Oekraïne was vooraf al zeker van groepswinst en het bijhorende EK-ticket: zij eindigen in poule B met 20 punten uit acht wedstrijden. Portugal is tweede met 17 punten en heeft ook een rechtstreeks EK-ticket. Servië mag naar de play-offs en sluit af op plaats drie met 14 punten. Luxemburg (4 punten) en Litouwen (1 punt) sluiten de rij.