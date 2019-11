België sowieso tegen Rusland op Euro 2020? Daarom is het nog niet zeker

De loting van het EK voetbal 2020 vindt pas plaats op 30 november in Boekarest, maar als Engeland, Duitsland en Spanje hun laatste groepsmatch winnen, weet België dinsdag al dat het in een groep met Rusland (en allicht Denemarken) terecht zal komen. Hoe komt dat?

Op dit moment zijn 17 van de 24 deelnemende landen aan het EK voetbal 2020 (12 juni - 12 juli) bekend: België, Oekraïne, Italië, Engeland, Tsjechië,Duitsland, Nederland, Kroatië, Spanje, Zweden, Polen, Oostenrijk, Turkije, Frankrijk, Rusland, Finland en Portugal.

De zes groepen (A tot en met F) op Euro 2020 bestaan elk uit vier ploegen, waarvan de beste twee van elke groep doorgaan naar de knock-outfase. Ook de vier beste derde ploegen gaan door naar de achtste finales. Zo vallen er na de groepsfase slechts acht ploegen af.

Doordat het EK in twaalf landen wordt gespeeld en elk gekwalificeerd land dat mee organiseert minstens twee groepswedstrijden in eigen land speelt, wordt de loting een ingewikkelde en meer dan ooit gestuurde gebeurtenis. In elke EK-poule kunnen hooguit twee landen die wedstrijden tijdens de eindronde organiseren bij elkaar in de groep komen. Van alle organiserende landen zijn Engeland, Duitsland, Nederland, Spanje, Rusland en Italië al zeker gekwalificeerd. Zoals u weet liet België de kans om ook in eigen huis te spelen liggen door een gebrek aan nationaal voetbalstadion.

Al drie reekshoofden zeker van hun status

Engeland mag tegen Kosovo geen misstap begaan wil het reekshoofd zijn. Foto: Action Images via Reuters

De reekshoofden van de zes groepen zijn de zes beste groepswinnaars van deze voorronde. Op dit moment zijn enkel België, Italië en Oekraïne zeker van hun status als reekshoofd. Zonder een misstap op de slotspeeldag komen Engeland (uit bij Kosovo), Duitsland (thuis tegen Noord-Ierland) en Spanje (thuis tegen Roemenië) daar ook bij. Italië, Engeland, Duitsland en Spanje zijn gastlanden en Oekraïne mag omwille van de moeilijke politieke relaties niet in de poule van Rusland terechtkomen, waardoor België dan automatisch in Groep B (bij Rusland en allicht ook Denemarken) zou uitgeloot worden.

Maar als Engeland, Duitsland of Spanje zich op de slotspeeldag nog laat verrassen, kunnen eventueel Frankrijk, Polen en Nederland daar nog van profiteren en zich als reekshoofd plaatsen voor de loting. In dat geval maakt België ook nog kans om in een andere poule dan Groep B terecht te komen.

Groepsindeling EK 2020

GROEP A (speelsteden: Rome en Bakoe)

1. Italië (al zeker reekshoofd)

2. ...

3. ...

4. ...

GROEP B (speelsteden: Sint-Petersburg, Kopenhagen)

1. Rusland (al zeker geen reekshoofd)

2. Denemarken (als het zich kwalificeert)

3.

4. ...

GROEP C (speelsteden: Amsterdam, Boekarest)

1. Nederland

2. Roemenië (als het zich kwalificeert)

3. ...

4. ...

GROEP D (speelsteden: Londen, Glasgow)

1. Engeland

2. Schotland (als het zich kwalificeert)

3. …

4. ...

GROEP E (speelsteden: Bilbao, Dublin)

1. Spanje

2. Ierland (als het zich kwalificeert)

3. ...

4. ...

GROEP F (speelsteden: München, Boedapest)

1. Duitsland

2. Hongarije (als het zich kwalificeert)

3. ...

4. ...

Stand reekshoofden op 1 match van het einde

1. België (21 ptn)

2. Italië (21)

3. Ukraïne (20)*

4. Engeland (18)

5. Duitsland (18)

6. Spanje (17)

7. Kroatië (17)*

8. Frankrijk (16)

9. Polen (16)

10. Nederland (16)

11. Denemarken (15)

* hebben al hun wedstrijden al gespeeld

In de poules met 6 landen worden de punten behaald tegen de groepskneusjes niet meegerekend.

Bij gelijk aantal punten wordt gekeken naar het doelpuntensaldo en nadien naar het aantal gemaakte goals