Experts over het “tenenkrullende” interview van prins Andrew: “Hij komt hier belabberd uit, dit keert als een boomerang terug”

Het langverwachte interview dat de Britse prins Andrew zaterdagavond gaf aan de BBC moest hem bij het grote publiek vrijpleiten van het vermeende misbruik van een minderjarige. De jongste zoon van de Queen wilde zich bovendien ontdoen van alle geruchten over al te nauwe banden met Jeffrey Epstein, de overleden miljardair die van sekshandel wordt beschuldigd. Maar in de plaats van hem te rehabiliteren, keerde het interview als een boomerang terug in het gezicht van de royal. “Ik geloof hem niet. Hij komt hier belabberd uit”, zeggen experts.