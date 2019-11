Man dood aangetroffen in bestelwagen: batterij opladen loopt helemaal verkeerd

Ruiselede -

In Ruiselede is zondagmiddag een man dood teruggevonden in zijn bestelwagen langs de kant van de weg. Dat gebeurde op de hoek van de N37 met de Eekhoutstraat, tussen Tielt en Aalter. De man, van wie de identiteitsgegevens nog niet bekendgemaakt werden, had geprobeerd de platte batterij van zijn wagen zelf weer op te laden.