“Pornofilm” van Goedele Liekens blijkt campagne voor Child Focus

Goedele Liekens gaat dan toch geen pornofilm maken, zoals ze afgelopen weekend op Instagram had aangekondigd. Haar uitspraak past binnen een campagne van Child Focus tegen de verspreiding van kinderporno.

Liekens wilde met haar film naar eigen zeggen “het grootste misverstand ter wereld over porno” de wereld uithelpen. Dat misverstand is dat kinderporno géén porno is. “Het zijn beelden van kindermisbruik”, zegt Child Focus.

Om dat te benadrukken, liet Child Focus een expliciete film maken, geregisseerd door Fien Troch onder de titel Chalet, waarin een volwassen vrouw door een man uitgekleed en misbruikt wordt. De vrouw is een actrice, maar de film is een reconstructie van een bestaande video die op het internet onderschept werd, en waarin een 8-jarig meisje misbruikt werd. Met de beelden wil Child Focus een schokeffect creëren, om zowel het grote publiek als de beleidsmakers wakker te schudden.

“Het aantal meldingen van misbruikbeelden stijgt exponentieel, zowel wereldwijd als in België”, zegt Child Focus. In 2018 kreeg de organisatie 1.728 meldingen, dat is 136 procent meer dan het jaar voordien. Daarvan bleken 530 beelden effectief misbruik van kinderen te tonen. Daarnaast kreeg de federale politie nog eens 18.000 meldingen van de techindustrie, waarvan 42 procent als misbruik werd gekwalificeerd. “Deze problematiek is schokkend, maar het is realiteit. Hoog tijd om er een topprioriteit van te maken.”

De organisatie wil mensen aansporen om dit soort beelden te melden op de website stopchildporno.be.