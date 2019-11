Grootscheepse zoekactie naar ‘vermiste visser’ blijkt maat voor niets

Kruibeke - Politie en brandweer hebben zaterdagavond een massale zoekactie gehouden naar een mogelijk vermiste visser aan de Scheldelei. Uiteindelijk bleek alles op een misverstand te berusten en was er niemand in het water beland.

Een wandelaar die zijn hond uitliet in de polder sloeg om 17.30 uur alarm. De man had ter hoogte van de Scheldelei in de schemering allerlei spullen zien liggen naast een bankje aan de visvijver. Ter plaatse trof hij twee gsm-toestellen, sigaretten, eten en drinken aan. Ook een aantal vishengels stonden er onbewaakt opgesteld. Omdat ook de hond van de wandelaar nerveus reageerde, besloot de man om de hulpdiensten te bellen. Gevreesd werd dat de visser in het water terecht was gekomen en verdronken. Na de oproep van de wandelaar kwam een heel leger brandweermannen ter plaatse. Die speurden de omgeving af maar konden niemand aantreffen. Een tiental duikers van brandweerkorpsen uit heel het Waasland gingen het water in maar konden evenmin iemand vinden. Ook een zoektocht in het hoge gras en de struiken door de politie en medische personeel leverde niets op. Er werden wel enkele spullen gevonden zoals een sjaal maar die konden niet meteen gelinkt worden aan de verdwenen visser. Ook de twee gsm-toestellen die waren achtergebleven, waren onbruikbaar. Van de ene was de batterij plat en in de andere zat geen simkaart.

Na een zoektocht van anderhalf uur werd in de buurt van het veer, op zo’n tweehonderd meter van de plaats waar de visserspullen waren gevonden, een man aangetroffen. Hij was verward en vertelde een verhaal over een ruzie met een vriend aan de visput. Daarop werd besloten om de helikopter van de federale politie in te zetten om op zoek te gaan naar die bewuste tweede persoon. Er werd een tijdje met een warmtebeeldcamera gezocht in de omgeving van de Scheldelei maar opnieuw zonder resultaat. Uiteindelijk liep dan het bericht binnen dat alles op een misverstand berustte. Daarop werd de zoekactie onmiddellijk afgeblazen.