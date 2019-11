Frans koppel sterft aan CO-vergiftiging door stroomgenerator

De elektriciteitspanne door de sneeuwval in Frankrijk heeft het leven gekost aan twee zeventigers in het depârtment Isère. Dat heeft het parket zondag meegedeeld. Het koppel stierf wellicht aan een CO-vergifiting die veroorzaakt werd door een stroomgenerator.

De twee Fransen werden zondag aangetroffen in hun woning in Beauvoir-de-Marc, in de buurt van de stad Lyon. “De brandweermensen hebben er een zeer hoog gehalte koolstofmonoxide opgemeten”, zegt procureur Jérôme Bourrier. Er draaide een stroomgenerator in een afgesloten kamer, zo verduidelijken verschillende Franse media.

Door de hevige sneeuwval in de regio zijn heel wat elektriciteitslijnen beschadigd. Daardoor kwamen sinds donderdagavond meer dan 300.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Zondagmiddag waren nog altijd 70.000 gezinnen niet aangesloten op het elektriciteitsnet.

De regionale prefectuur had dit weekend nog gewaarschuwd dat mensen die een stroomgenerator of een bijkomend verwarmingstoestel gebruiken, moeten uitkijken voor een CO-vergiftiging.