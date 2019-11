Nederlandse apothekers voorzien Belgische patiënten online van zware medicatie: “Compleet illegaal”

De Belgische geneesmiddelenautoriteit FAGG heeft in Nederland aan de alarmbel getrokken. Want de Nederlandse apothekers voorzagen Belgische patiënten wel erg gemakkelijk van zware medicatie. “Illegale praktijken”, oordeelt ook minister Maggie De Block (Open VLD).

Afgelopen zomer was het ADHD-middel dexamfetaminesulfaat in ons land een tijdlang erg moeilijk verkrijgbaar. Maar Belgische patiënten die naar de medicatie op zoek waren, kwamen via het internet gemakkelijk in contact met Nederlandse apothekers die het middel wel nog in voorraad hadden. Dat ontdekte N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter, die zelf apotheker is. “Wanneer die patiënten hun Belgisch voorschrift via het internet opstuurden, kregen ze zonder enige problemen de medicatie thuis toegestuurd”, zegt ze. “Met daarbij zelfs het voorstel van de apotheker om op gezette tijdstippen een nieuwe dosis van het middel te bezorgen.”

En dat zijn “illegale praktijken, zowel in België als in Nederland”, beklemtoont ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). De federale geneesmiddelenautoriteit FAGG heeft daarom bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten – meer bepaald het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – aan de alarmbel getrokken, met de vraag deze praktijken meteen een halt toe te roepen, aldus De Block in het parlement.

Verdovende middelen

Voor alle duidelijkheid: “Belgen mogen met een correct ingevuld Belgisch voorschrift naar een Nederlandse apotheek gaan, en daar ter plekke het voorgeschreven geneesmiddel aankopen. Weliswaar geniet je dan niet van de terugbetaling”, klinkt het bij zowel de Apothekersbond APB als bij het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH).

“Maar wat zeker niet mag, is dat een Nederlandse apotheker de geneesmiddelen naar Belgische patiënten opstuurt, of aanbiedt om regelmatig extra dosissen op te sturen. Zeker niet wanneer het om psychotrope stoffen gaat zoals het bewuste ADHD-middel”, beklemtoont Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. SVH-woordvoerder en huisarts Steven Haesaert: “Wanneer we het over dexamfetaminesulfaat hebben, spreken we over zware amfetamines, verdovende middelen, waarmee je toch erg goed moet oppassen.”

N-VA-politica Kathleen Depoorter wijst er ook op dat een Nederlandse apotheker onmogelijk het voorschrift goed kan controleren wanneer dat louter via mail wordt opgestuurd. “En dat kan fraude met geneesmiddelen in de hand werken.”

15 pakketten per dag

De Block hoopt nu dat ze in Nederland hun lesje hebben geleerd. Sowieso is ook de “speciale onderzoekscel van het FAGG op de zaak gezet”, zegt De Block. Er volgen ook nog tal van controles van postpakketten, in samenwerking met de Belgische douane.

Vorig jaar werd een recordaantal van meer dan 5.700 postpakketten met illegale medicatie onderschept in ons land, zo blijkt uit het jongste jaarrapport van de Belgische geneesmiddelenautoriteit FAGG. Dat zijn er zo’n 15 per dag.