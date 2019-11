AA Gent-speler Laurent Depoitre pleegt vluchtmisdrijf na nachtelijk ongeval

Sint-Niklaas - AA Gent-spits Laurent Depoitre moet voor de politierechtbank verschijnen voor een ongeval met vluchtmisdrijf een week geleden in Sint-Niklaas. De voetballer had tijdens de nacht van zaterdag op zondag met zijn Audi R8 enkele paaltjes geramd op een kruispunt en zijn wagen laten staan op een parking vlakbij. Omdat hij niet meer bij zijn auto kon worden aangetroffen, was een alcohol- en drugstest niet mogelijk.

Volgens Depoitre is van een vluchtmisdrijf geen sprake. “Na de botsing was één wiel te zeer beschadigd om nog verder te rijden. Daarom ben ik met een vriend naar huis gereden. De volgende dag heb ik me gemeld bij de politie, maar plots beschuldigden ze me van vluchtmisdrijf. Dit is een misverstand en ik hoop dat de gerechtelijke diensten hier ook rekening willen met houden.”