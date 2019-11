Broers en zussen van kankerpatiëntjes vinden elkaar: “Ik voelde mij een beetje vergeten en was af en toe zelfs jaloers op mijn zieke broertje”

Zemst / Hofstade -

Met 35 waren de ‘brussen’ dit weekend. Brussen zijn jongeren met een broer of zus die kanker heeft of had. Uit heel Vlaanderen kwamen de jongeren van twaalf tot achttien jaar om deel te nemen aan het Brussenweekend van Kom op tegen kanker zaterdag en zondag in het domein van Hofstade.