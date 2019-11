Onze man doet een oproep aan Roberto Martinez: ”Oefen alsjeblieft tegen Spanje, Frankrijk of Brazilië”

Vingers in de neus. Opvallend met welk gemak de Rode Duivels tegenwoordig een groot land als Rusland (1-4) opzijzetten. Zo zijn we groepswinnaar in deze kwalificatiepoule en reekshoofd voor de EK-loting. Maar als België in juli Europees kampioen wil worden, moeten we in het voorjaar toch eens sparren tegen een wereldtopper. Want zelfs Rusland was uiteindelijk geen echte test. De spelers zouden het alvast graag zien gebeuren.