Captain Cork opende afgelopen weekend de deuren in de Hoogstraat. De winkel van zaakvoerster Ina De Quint werkt uitsluitend met kurk als basis voor haar producten.

Onderneemster Ina De Quint uit Berendrecht opende zaterdag haar nieuwste winkel in de Hoogstraat. Alles met een prijskaartje is er vervaardigd uit kurk. “Kurk is een ongelofelijke grondstof” ...