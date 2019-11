Paarsgeel of paarsgroen? Nieuwe SP.A-voorzitter stapt niet zomaar in federale regering: “Alleen als we verschil maken”

De nieuwe voorzitter van SP.A, Conner Rousseau, legt voor zijn partij de lat hoger om in een federale regering te stappen. Voor hem is niet alleen de inhoud belangrijk, maar ook “de tonaliteit”. “We stappen enkel in een regering met een positief, constructief project”, aldus Rousseau in de marge van zijn eerste ledentoespraak als voorzitter. “Het mag geen destructief verhaal worden zoals de Vlaamse regering.” Daarmee verminderen de kansen op een paarsgele regering.