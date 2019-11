Kompany: “Was komst Vercauteren mijn beslissing? Tricky Question”

Sinds de komst van Frank Vercauteren leeft Anderlecht weer (wat) op. De club steeg naar plaats 10 en dat doet ook Kompany deugd. “We hebben nu zeven wedstrijden op rij niet verloren”, stelt hij. “Geduld is geen deugd in het voetbal, maar het kost tijd om een goed beleid en resultaten neer te zetten. Ik heb het geanalyseerd en gedubbelcheckt, maar het plan dat we hebben bij Anderlecht is zeker realiseerbaar. Niemand kan me op andere ideeën brengen. We hebben de parameters uitgezet en nu moeten we vertrouwen hebben in het proces.”

Nochtans is het spel sinds de intrede van Vercauteren toch een beetje veranderd. Was zijn komst een beslissing van Kompany? “Dat is een tricky question, een verraderlijke vraag. Bij Anderlecht nemen we gezamenlijke beslissingen en iedereen moet erachter staan. Vercauteren is een icoon van de club met veel ervaring. Zo’n autoriteit terughalen was nodig voor ons lange termijnproject. Want er zijn heel wat misverstanden over mijn rol. Ik ben geen klassieke manager voor de korte termijn. Ik ben ook speler en de kapitein, die in één van de grootste competities ter wereld voetbalde. Het zou crimineel zijn om die kennis niet te delen en dus is er een plan om Anderlecht zijn identiteit terug te geven en meer aan te leunen bij wat de fans willen zien. In de toekomst willen we weer concurreren met clubs nabij ons zoals Club Brugge en Ajax.”

Kompany zit dus nog vol vertrouwen. “Opdat jullie het beter zouden begrijpen kan ik het vergelijken met andere clubs in transitie. Man United is een goed voorbeeld. Glasgow Rangers voor de komst van Steven Gerrard ook en AC Milan. Zelfs zo’n grote club moet voorzichtig zijn dat ze niet in het slop terechtkomen omdat ze hun kalmte en hun visie verliezen. Ik zal altijd waken over de toekomst van Anderlecht.”