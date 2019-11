Digitale paternoster meet godsvrucht én aantal stappen

Ook het Vaticaan moderniseert. Voortaan kun je ook bidden met een digitale paternoster. De rozenkrans die via bluetooth verbonden is met je smartphone, wordt actief zodra je een kruisteken slaat. “Dit project combineert het beste van de spirituele traditie van de Kerk en de nieuwste ontwikkelingen in de technologische wereld”, aldus het persbericht. De app houdt bij hoeveel rozenhoedjes je gebeden hebt, en dient daarnaast ook als stappenteller. De gebruikers zullen ook geregeld nieuwe gebeden ontvangen.

Het is niet de eerste keer dat de Katholieke Kerk probeert om jongeren met technologie aan te trekken. In 2018 lanceerde een katholieke evangelische groep al de christelijke versie van de Pokémon GO-game, waarbij je op zoek moet naar heiligen.(thv)