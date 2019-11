Miljoenendiefstal van twee Rembrandts op het nippertje verijdeld

Een goed voorbereide dief heeft geprobeerd twee schilderijen van Rembrandt te stelen uit de Dulwich Picture Gallery in Londen. Mogelijk gaat het om twee werken van de grootmeester in bruikleen van het Amsterdamse Rijksmuseum. De politie wil niet zeggen op welke kunstwerken de dief het gemunt had. Het scheelde ook geen haar of hij kon effectief aan de haal gaan met de twee kunstwerken. Want de dader drong de Dulwich Picture Gallery binnen, haalde de twee werken van de tijdelijke tentoonstelling van de muur en werd uiteindelijk pas genekt toen hij met de schilderijen wilde ontkomen. De kunstwerken moest hij achterlaten op het terrein, maar de dief kon zelf wel ontkomen omdat hij een vloeistof spoot in de ogen van de agent die hem bijna kon tegenhouden. De agent raakte niet serieus gewond en de schilderijen bleven onbeschadigd. De kunstdief is nog altijd niet opgepakt.(thv)