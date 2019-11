Werkgever van havenchauffeur na verdacht overlijden: “Jakub was niet bezig met louche zaken”

Eerst oordeelden ze dat het om een natuurlijk overlijden ging, maar nu denkt het parket Oost-Vlaanderen toch dat er mogelijk meer aan de hand is met een man die vrijdagochtend in Temse dood in zijn wagen zat.

Truckchauffeur Jakub M. (38) was die ochtend om vijf uur vertrokken naar zijn werk in de Antwerpse haven. Al na 200 meter week hij van de baan af, en belandde hij in een voortuin. De bewoners troffen de Pool dood aan. Aanvankelijk werd het als een natuurlijk overlijden beschouwd. Tot vrijdagmiddag een wetsdokter verwondingen achteraan het hoofd van Jakub M. ontdekte, die niet konden verklaard worden door het ongeval.

’s Avonds keerde de politie terug naar zijn woning, waar zijn hoogzwangere echtgenote en hun dochtertje woonden, voor een huiszoeking en sporenonderzoek. Het huis is sindsdien verzegeld. Ook zijn BMW werd opgehaald.

“Jakub was een topmens, en een topcollega. Een fantastische kerel die altijd blijgezind was”, zegt zijn werkgever, een Antwerps transportbedrijf dat vooral in de haven actief is. De afgelopen maanden werden verschillende havenarbeiders thuis al onder vuur genomen. Die aanvallen werden toegeschreven aan de drugsmaffia. “Maar ik kan me niet inbeelden dat Jakub zich hiermee bezighield. Zo was hij niet.”(bfs, cel)