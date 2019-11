Ook twee tieners opgepakt in onderzoek naar vermiste loodgieter

Johan van der Heyden, getrouwd en vader van twee kinderen, is nu al meer dan vijf maanden vermist. Op zondagavond 2 juni vertrok hij thuis in Lint met zijn witte bestelwagen, om niet meer naar huis terug te keren.

Volgens de Nederlandse media houden de speurders er rekening mee dat Van der Heyden slachtoffer werd van een roofmoord. Ze denken dat zijn lichaam in Nederland in stukken werd gesneden, en daarna in zoutzuur werd opgelost.

De Belg zou enkele jaren een buitenechtelijke relatie gehad hebben met Wanda V.R. (39) uit Zoersel. De vrouw knoopte echter een nieuwe relatie aan met de Nederlander Nicky S. “Toen Van der Heyden dat ontdekte, werd hij boos. Hij kon dat niet hebben”, vertelde de ex-man van Wanda eerder.

Mogelijk draaide een confrontatie uit op de dood van de loodgieter.

Voortvluchtig

Wanda V.R. zit al sinds augustus in een Belgische cel. Haar vriend Nicky S. was de afgelopen drie maanden voortvluchtig. De Nederlandse politie wil niet verduidelijken wie de 30-jarige man is die in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt werd in een woning in het Nederlandse Hoogerheide door een arrestatieteam. “De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats”, zegt de politie.

Maar allicht gaat het om de voortvluchtige Nicky S. Een goed ingelichte bron weet dat Nicky S. zich vaak in Hoogerheide ophield.

Eén dag eerder, in de loop van vrijdag 15 november, werden ook al in Nederland twee minderjarige jongens aangehouden. Ze zitten sindsdien in een politiecel. Omdat ze minderjarig zijn, wil de Nederlandse politie niet dat hun identiteit bekend raakt.

Maar de politie verduidelijkt wel dat de twee tieners er wel degelijk van verdacht worden betrokken te zijn bij de misdaad. Of er een verband is tussen hun arrestatie, en de aanhouding even later van Nicky S., heeft de politie niet verduidelijkt.

15.000 euro tipgeld

In totaal zitten nu al zes mensen in de cel. Begin oktober werden al een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter opgepakt in een woonwagenkamp in Steenbergen. De speurders doorzochten ook een loods op dat woonwagenkamp, waar mogelijk het lichaam van de Belg in stukken werd gesneden.

Een nieuwe getuige vertelde onlangs dat hij de witte bestelwagen van de Belg nabij het woonwagenpark had gezien. De wagen werd later in Den Bosch terug gevonden.

Met de zes arrestaties is het onderzoek niet afgerond. “De premie van 15.000 euro die de Hoofdofficier van Justitie in Breda heeft uitgeloofd, blijft bestaan”, benadrukt de Nederlandse politie. “Het geld is voor wie ons de informatie geeft die leidt tot de oplossing van dit misdrijf.”