Witsel: “Elke match nu in functie van EK”

Axel Witsel was opnieuw de bewaker van het evenwicht bij de Rode Duivels. In de eerste helft met De Bruyne naast zich, daarna met Youri Tielemans. “Voor mij maakt dat niet zoveel uit. Ik ben altijd de meest defensieve pion.”

Toch staat de Luikenaar open voor enkele experimenten tegen toplanden. Eventueel eens met Dendoncker aan zijn zijde? “Er zijn niet zoveel matchen waarbij de tegenstander ons in moeilijkheden kan brengen. Het is aan ons om nu de details te regelen met het oog op dat grote tornooi. Elke wedstrijd moet nu in functie zijn van dat EK. Uiteraard zijn wij ooit begonnen met voetballen omdat we droomden van wedstrijden tegen Spanje, Italië of Portugal. Wat mij betreft mogen ze komen. Maar als het niet zo is, zal ik ook niet klagen. Wij willen volgende gewoon nog beter presteren dan die derde plaats op het WK vorig jaar.” (jug)