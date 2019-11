Courtois: “Zou leuk zijn voor ons publiek”

Bijna hield Thibaut Courtois tegen Rusland voor de achtste interland op rij de nul. Helaas kreeg in in de slotfase nog een tegengoal. “Jullie tillen allemaal veel te zwaar aan die clean sheets. Soms is het bij zo’n voorsprong beter om eens een goal te slikken. Dan zie je wat je fout deed, hoe slecht we gepositioneerd stonden bij die treffer.”

Daarom zou het niet slecht zijn om eens toplanden te treffen. “Dat zou leuk zijn voor ons publiek, ja. Maar we moeten ook niet doen alsof Rusland niets was. Wij waren zeker in de eerste helft vrij indrukwekkend. Het zou goed zijn om in stevige oefenwedstrijden nog wat variaties op ons spel uit te proberen, maar zo’n vriendschappelijke duels worden vaak ook maar aan 90 procent gespeeld met 8 wissels. We zien wel wat de bond uit zijn hoed tovert.” (jug)