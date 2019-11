Eden Hazard: “We moeten voorbij toplanden”

Met twee goals en een assist voor zijn broer was Eden Hazard (28) de grote uitblinker tegen Rusland. De dribbelaar van Real kent zijn limieten (nog) niet en wil ze testen. “Het grote doel in deze kwalificatiecampagne is nu tegen Cyrpus die 30 op 30 verzekeren. Maar ondertussen weten we wel dat we heel stevig staan tegen kleinere landen. Ik beslis daar zelf niet over, maar als het van mij afhangt, oefen ik graag tegen een topland. Als we Europees kampioen willen worden, moeten we hen ook kloppen. Plezier zullen we sowieso altijd hebben en dan kunnen we echt met een maximaal vertrouwen naar het EK.” (jug)