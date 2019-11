Het water aan de lippen, maar de toerist gaat door

“Het is meegevallen”, lees je in Italiaanse media over het acqua alta in Venetië van zondagnamiddag. De verwachte 160 centimeter is er ‘slechts’ 152 geworden. Alleen: met die 1,52 meter staat de overstroming nu op plaats nummer 8 in de moderne geschiedenis. Het zegt iets over hoe erg het er de afgelopen week al geweest is: 187 op dinsdag en 154 op vrijdag.

Om een idee te geven: vanaf 80 centimeter staat er water op het beroemde San Marcoplein. Uit veiligheidsoverwegingen – er staat ook nog een pittige wind – werd het ook een aantal uren afgesloten. Wat later liepen toeristen met hoge laarzen alweer door het water te waden: een (duur) koffietje met de voeten in het water, maak je niet elke dag mee. Want ook café-uitbaters, broodjeszaken en andere middenstand probeerden zo veel mogelijk de deuren open te houden. Hotels vervroegden bijvoorbeeld het ontbijt, nog voor het water fors begon te stijgen. Anderen openden hun zaak terwijl het water binnen tot de enkels stond.

Dat zoveel water veel schade zou veroorzaken, was al duidelijk. Gisteren stond zo’n 70 procent van de héle stad blank. Gebouwen zijn aangetast door het vele zout in het brakke water, liefst vijftig kerken zijn beschadigd. En in de huizen zijn meubels, vloeren, inrichting en zelfs de elektriciteit helemaal kapot. Zaterdag – nog voor de 152 centimeter van gisteren – plakte de burgemeester er een bedrag op: een miljard euro zou het kosten. Hij vroeg ook om buitenlandse giften. “Venetië is de trots van heel Italië, Venetië is een culturele erfenis voor iedereen, uniek in de wereld.” Hij riep klimaatwetenschappers op om te helpen met de waterproblematiek.

Hypotheken uitgesteld

Venetië kreeg al een voorlopig bedrag van de Italiaanse overheid om de bevolking te helpen. Inwoners krijgen 5.000 euro directe steun, wie een handelszaak heeft mag op 20.000 rekenen. Er wordt intussen ook gesproken om de afbetaling van de hypotheek met een jaar te kunnen uitstellen, om inwoners zo financiële ruimte te geven om dit op te lossen. Voor huizen die onbewoonbaar geworden zijn, krijgen de inwoners nu een bijdrage tot 900 euro per maand.

Intussen wordt ook de rest van het land geteisterd door slecht weer. In Zuid-Tirol is een lawine ontstaan door zware sneeuwval. Ook daar zijn huizen beschadigd en worden inwoners geëvacueerd. Een snelweg is er zelfs versperd. Rome werd vorige nacht getroffen door een zware storm en in Toscane vlogen de daken van enkele huizen en moesten mensen met bootjes gered worden.