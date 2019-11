‘Egelprijs Eric Van Rompuy’ voor meest stekelige parlementslid

De jongerenafdeling van CD&V heeft een jaarlijkse prijs in het leven geroepen, de ‘Egelprijs Eric Van Rompuy’. Jong CD&V wil die telkens uitreiken aan een parlementslid dat zich kritisch opstelt tegenover de eigen partijtop. Dat kan zowel iemand van CD&V zijn als van een andere partij. “Op die manier willen we de parlementsleden bedanken die zich inzetten vanuit een eigen visie, en niet vanuit de particratie”, zegt Sammy Mahdi, die zaterdag tot jongerenvoorzitter werd herkozen. “Eric Van Rompuy is daarvan het goede voorbeeld.”

Van Rompuy (69) werd op het jongerencongres in de bloemetjes gezet als “beste jongerenvoorzitter ooit”. In de jaren zeventig en tachtig was hij voorzitter van de toenmalige CVP-jongeren. De egel was daar de mascotte van, vanwege de “stekelige stem”.

Vandaag is Eric Van Rompuy kandidaat-voorzitter van de CD&V-senioren. “Als ik voorzitter van de senioren word, dan is de cirkel rond”, aldus Van Rompuy op Facebook.(pl)