COMMENTAAR. “Waarom zou je als jonge man of vrouw nog op een lijst gaan staan, als het je enige opdracht is om partijorders uit te voeren?”

CD&V-nestor Eric Van Rompuy is een egel. Het beeld ziet er een beetje raar uit, maar de jongerenafdeling van zijn partij noemt hem zo, en roemt hem daar ook voor. Van Rompuy is een egel omdat hij jarenlang in het parlement zijn stekels heeft opgezet. Hij heeft steeds zijn gedacht gezegd, ook wanneer dat niet strookte met de orders van het hoofdkwartier. Een voorbeeld voor velen, vinden de christendemocratische jongeren, en vanaf nu krijgt elk jaar een nieuwe Van Rompuy de “Egelprijs Eric Van Rompuy”.