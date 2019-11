Wolf door auto doodgereden in het Duitse Nedersaksen

In de Duitse Nedersaksen is zondagavond een wolf doodgereden. Het dier probeerde een straat tussen Lastrup en Löningen over te steken, maar werd aangereden door een personenwagen.

De 50-jarige bestuurster van de auto kwam er met de schrik vanaf, meldde een woordvoerder van de politie in de nacht van zondag op maandag. De wagen moest wel worden weggesleept. De politie raamt de schade op minstens 7.000 euro.

De meeste wolven in Duitsland leven in Brandenburg, Saksen en Nedersaksen. In Nedersaksen gaat het volgens schattingen om zo’n 200 dieren. Wolven staan onder een strikte bescherming in Europa.