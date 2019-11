Vijf Belgische baby’s gestorven in kampen sinds val van ISIS

Minstens vijf baby’s met de Belgische nationaliteit zijn volgens Child Focus overleden in twee vluchtelingenkampen in Syrië en Irak sinds ISIS-strijders eind maart verdreven werden uit Baghouz. Dat schrijft De Morgen maandag.

Baghouz is een dorp in Oost-Syrië dat als het laatste bolwerk van de terreurgroep gold. Met de val van Baghouz kwam een einde aan het kalifaat van ISIS, al is de groepering daarmee nog niet volledig overwonnen.

Volgens Heidi De Pauw, directrice van Child Focus, liggen de erbarmelijke levensomstandigheden in de kampen Al-Hol en Al-Roj aan de basis van de overlijdens. “Sommige kindjes zijn er totaal onderkomen aangekomen en vervolgens gestorven door een gebrek aan zorg. Onlangs is er nog een pasgeboren baby omgekomen. De andere kinderen stierven aan ondervoeding of niet-verzorgde verwondingen.”

De Pauw bezocht de kampen al verschillende keren, samen met kinderpsycholoog Gerrit Loots (VUB). Het lijdt volgens haar geen twijfel dat de Belgische kinderen er zo snel mogelijk weggehaald moeten worden. “Ik zal ervoor blijven pleiten. Die kinderen hebben geen tijd.”

Premier Sophie Wilmès (MR) wilde niet reageren op het nieuws. Zij verwees door naar haar partijgenoot, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Maar ook van hem kreeg De Morgen naar eigen zeggen geen reactie.