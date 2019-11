De 87-jarige Nieuwerkerkenaar Isidoor Petit heeft zijn eigen record verbroken en kroont zichzelf opnieuw tot absolute nummer één van het trimzwemmen in Aalst. Liefst 311 kilometer legde de kranige man af in het stedelijk zwembad.

