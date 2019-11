Overheid betaalt één derde van onderzoek naar medicijnen

De overheidssteun aan farmabedrijven bereikt recordhoogtes. In vijf jaar vloeide bijna 2,8 miljard euro belastinggeld naar de sector. De factuur voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen wordt nu al voor één derde door de maatschappij betaald. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Weinig landen in Europa die zo solidair zijn met de farmaceutische industrie als België: onze overheid keerde tussen 2013 en 2017 in totaal 2,77 miljard euro uit aan de sector in de vorm van belastingvoordelen en subsidies. Dat komt neer op een jaarlijks gemiddelde van 554 miljoen euro, een record. Tussen 2008 en 2012 ontving de sector in totaal ‘slechts’ 995 miljoen euro.

Het geld is bedoeld als stimulans voor investeringen in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. De farma-industrie heeft de voorbije jaren effectief meer geld gepompt in onderzoek, maar de stijging is veel minder groot dan die in de overheidsbijdragen. Gevolg: terwijl de maatschappij in de periode 2008-2012 één zesde van de totale factuur betaalde, was dat in 2013-2017 toegenomen tot één derde.

“Evaluatie dringt zich op”

Dat roept vragen op over de efficiëntie van de steun die de sector ontvangt. Zo stelt het Planbureau dat het moeilijk te bewijzen is dat één van de belangrijkste belastingvoordelen ook echt voor extra investeringen zorgt. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat er al bijgestuurd is, maar geeft toe dat een evaluatie zich opdringt.

De sector zelf stelt dat de steun “broodnodig” is om de innovatie in ons land op peil te houden. Ze voert ook aan dat er duizenden nieuwe jobs gecreëerd zijn in de Belgische onderzoekslabo’s.