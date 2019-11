“Assen uitstrooien doe je niet in een gele fluovest”: hier wil oppositie dat arbeiders zich “gepast kleden voor uitvaart”

Oppositieraadslid Patrick De Cauwer (Engagement 1640) heeft tijdens de laatste gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode gevraagd dat gemeentearbeiders wat gepastere kledij zouden dragen tijdens een uitvaartplechtigheid. “Ik woonde onlangs een uitvaartplechtigheid bij op de begraafplaats van Sint-Genesius-Rode, en ik was toch wat geschokt door de manier waarop het eraan toe ging”, stelde De Cauwer.

“De assen van de overleden persoon werden uitgestrooid op de strooiweide door een werknemer van de gemeente. Mij lijkt het toch het minimum dat deze persoon zich gepast kleedt, en geen gele overall of een fluovest draagt. Zulke kledij vind ik nogal onbetamelijk. Aangepaste kledij zou getuigen van meer respect voor de nabestaanden. Kan een medewerker van de begrafenisonderneming niet instaan voor de uitstrooiing van de assen?”, vraagt hij zich af.

Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) antwoordde dat hij niet anders kon dan akkoord gaan met de opmerking van De Cauwer en dat hij de kledingvoorschriften intern zou bespreken. Oppositieraadslid Raf Stoffels (Engagement 1640) was verbaasd over die reactie van de burgemeester, aangezien Stoffels iets meer dan een jaar geleden exact dezelfde bemerking maakte tijdens de gemeenteraad. “Blijkbaar is daar toen niets mee gedaan”, aldus Stoffels. Burgemeester Rolin beloofde om er werk van te maken.

Raadslid De Cauwer merkte verder nog op dat de toegankelijkheid op het kerkhof voor minder mobiele mensen nog beter kon. “Mensen met een rollator geraken niet aan de achterste graven omdat ze vast komen te zitten in de kiezels en niet meer vooruit of achteruit kunnen. Misschien moet er toch aan wat extra verharding worden gedacht.”