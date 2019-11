Lula roept Brazilianen op om strijd voort te zetten en valt Bolsonaro aan

In het Braziliaanse Recife heeft voormalig president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva tienduizenden mensen toegesproken. Hij riep hen op om de strijd voort te zetten en spaarde huidig president Jair Bolsonaro niet.

Lula nam zondag in Recife, de hoofdstad van zijn thuisstaat Pernambuco, deel aan het muziekfestival ‘Lula vrij’ (Free Lula) dat ter ere van hem werd georganiseerd.

“Bij het zien van zo veel mensen die zich over het hele land hebben gemobiliseerd, wil ik zeggen: de strijd is nog niet ten einde. Het gevecht kan nog niet worden stopgezet. We willen nog altijd meer ... De campagne ‘Lula vrij’ moet worden omgevormd tot iets veel groters”, verklaarde de voormalige president. Een enthousiaste menigte reageerde met leuzen als “Lula, strijder van het Braziliaanse volk”.

Aanval op Bolsonaro

Hoewel hij meermaals beweerde dat hij het tijdens het muziekfestival niet over politiek wilde hebben, viel Lula zijn rivaal, de rechtse president Jair Bolsonaro, tijdens zijn toespraak venijnig aan.

“Wees er maar zeker van dat ik elke minuut van mijn verdere leven zal wijden aan de bevrijding van ons land van deze bende militieleden die het in hun greep houden”, zei hij, verwijzend naar de verdachte banden van de familie Bolsonaro met paramilitaire groepen.

Oppositie reanimeren

Lula gaf reeds drie openbare toespraken, maar Recife was zijn eerste optreden voor zo’n grote menigte nadat hij vrijdag de gevangenis verliet.

De intussen 74-jarige Braziliaanse ex-president zat sinds april 2018 een gevangenisstraf uit op verdenking van corruptie. Hij zou van een aannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau hebben gekregen. Het pand zou een beloning zijn geweest voor miljoenencontracten die Lula zou hebben geregeld met Petrobras, een oliebedrijf dat de Braziliaanse overheid runt.

Lula heeft zijn onschuld steeds staande gehouden. Dankzij een arrest van het Braziliaanse Hooggerechtshof kon hij vrijdag de gevangenis verlaten.

Nu Lula vrij is, staat de rechtse president Jair Bolsonaro niet langer in zijn eentje op het politieke schaakbord. Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva kan de Braziliaanse oppositie ­reanimeren, maar ook de tegenstand tegen links nieuw leven inblazen.